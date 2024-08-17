17 августа 2024

Губернатор ответил на вопрос об обысках у свердловского замминистра

Куйвашев заявил, что не слышал об обысках у Чикризова
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фото- и книжной выставки с участием Павла Крашенинникова. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вернулся в город только утром 17 августа Фото:

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву неизвестно о якобы имевших место обысках или задержании первого замминистра энергетики и ЖКХ области Игоря Чикризова. Об этом он заявил URA.RU, отвечая на вопрос по теме.

«Я не знаю [об этом], только прилетел», — сказал губернатор. С конца прошлой недели он был в отпуске.

Днем 17 августа стало известно, что силовики могли прийти с обысками к Чикризову и бывшей начальнице одного из отделов министерства Елене Васильевой. Один из источников агентства связывал возможный интерес силовиков к чиновникам (Васильева сейчас является заместителем директора в областном департаменте развития туризма) с делом другого замминистра ЖКХ — Андрея Кислицына, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в коррупции.

Где сейчас Чикризов, точной — то есть официальной — информации нет. Один собеседник агентства заявил, что Чикризов якобы задержан, другой — что он и Васильева на свободе. Силовики официальных комментариев пока не дали. В департаменте информполитики региона высказались обтекаемо: «Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов продолжает исполнение служебных обязанностей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказывает полное содействие текущей работе органов внутренних дел».

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Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву неизвестно о якобы имевших место обысках или задержании первого замминистра энергетики и ЖКХ области Игоря Чикризова. Об этом он заявил URA.RU, отвечая на вопрос по теме. «Я не знаю [об этом], только прилетел», — сказал губернатор. С конца прошлой недели он был в отпуске. Днем 17 августа стало известно, что силовики могли прийти с обысками к Чикризову и бывшей начальнице одного из отделов министерства Елене Васильевой. Один из источников агентства связывал возможный интерес силовиков к чиновникам (Васильева сейчас является заместителем директора в областном департаменте развития туризма) с делом другого замминистра ЖКХ — Андрея Кислицына, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Где сейчас Чикризов, точной — то есть официальной — информации нет. Один собеседник агентства заявил, что Чикризов якобы задержан, другой — что он и Васильева на свободе. Силовики официальных комментариев пока не дали. В департаменте информполитики региона высказались обтекаемо: «Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов продолжает исполнение служебных обязанностей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказывает полное содействие текущей работе органов внутренних дел».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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