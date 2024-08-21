Почему в Свердловской области обрушились цены на яйца

Ключевым фактором для падения цен на куриные яйца в Екатеринбурге стало снижение сезонного спроса. Таким мнением с URA.RU поделились представители «Свердловской птицефабрики», поддержал его и экономист Дмитрий Земеров.
«Есть такое понятие как сезонный спрос, сейчас он явно снижен. Летом цены обычно немного падают, а зимой жители употребляют больше свежих яиц», — пояснил собеседник. Точно спрогнозировать, когда цены упадут сильнее всего, сложно, так как все зависит от самих ритейлеров, которые устанавливают цены.
Земеров также полагает, что снижение цен на яйца произошло из-за сезонного фактора. Еще одним фактором, по его мнению, стало то, что ценообразование на яйца и куриную продукцию сбалансировались после резкого скачка стоимости в 2023 году.
«На складах остались излишки продукции, так как она считается скоропортящейся, сейчас ее распродают», — предположил он. Немаловажным аспектом экономист назвал и «сокращение аппетитов ретейлеров», потому как во многом влияние на окончательную стоимость оказывают не логистика или отпускная цена, а именно наценка.
Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцы нашли в «Пятерочке» десяток яиц второй категории по цене 69,99 рублей. Упаковка куриных яиц первой категории стоит 84,99 рубля — это дешевле, чем в июле 2024-го на 22%.
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