В Верховной Раде заявили о тысячах бойцов ВСУ, сбегающих из воинских частей

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Солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции, заявил депутат Верховной Рады Федиенко
Солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции, заявил депутат Верховной Рады Федиенко Фото:

Депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил о массовом уходе украинских военных из своих частей. По его словам, тысячи военнослужащих самовольно покинули свои позиции по различным причинам.

«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть <...>. Они готовы вернуться и продолжать службу», — сообщил Федиенко, передает «Ридус». Он упомянул, что в некоторых случаях солдаты уходят из-за болезни родственников, когда командир отказывает в отпуске.

Федиенко уточнил, что в соответствии с новым законодательством, военнослужащие, допустившие самовольный уход впервые и при наличии уважительных причин, могут быть освобождены от ответственности. Он заявил, что нужно учитывать обстоятельства, сопровождающие решения солдата.

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Депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил о массовом уходе украинских военных из своих частей. По его словам, тысячи военнослужащих самовольно покинули свои позиции по различным причинам. «К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть <...>. Они готовы вернуться и продолжать службу», — сообщил Федиенко, передает «Ридус». Он упомянул, что в некоторых случаях солдаты уходят из-за болезни родственников, когда командир отказывает в отпуске. Федиенко уточнил, что в соответствии с новым законодательством, военнослужащие, допустившие самовольный уход впервые и при наличии уважительных причин, могут быть освобождены от ответственности. Он заявил, что нужно учитывать обстоятельства, сопровождающие решения солдата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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