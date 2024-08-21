В Верховной Раде заявили о тысячах бойцов ВСУ, сбегающих из воинских частей

Депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил о массовом уходе украинских военных из своих частей. По его словам, тысячи военнослужащих самовольно покинули свои позиции по различным причинам.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть <...>. Они готовы вернуться и продолжать службу», — сообщил Федиенко, передает «Ридус». Он упомянул, что в некоторых случаях солдаты уходят из-за болезни родственников, когда командир отказывает в отпуске.
Федиенко уточнил, что в соответствии с новым законодательством, военнослужащие, допустившие самовольный уход впервые и при наличии уважительных причин, могут быть освобождены от ответственности. Он заявил, что нужно учитывать обстоятельства, сопровождающие решения солдата.
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