Екатеринбургскую пенсионерку записали на УЗИ и кинули на 350 тысяч рублей

Мошенники обобрали екатеринбургскую пенсионерку по новой схеме «от минздрава»

22 августа 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Женщину пригласили на прием к врачам и обобрали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники обманули екатеринбургскую пенсионерку по новой схеме, представившись сотрудниками минздрава. Под предлогом записи на медицинские процедуры они выманили у пожилой женщины 350 тысяч рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «63-летней екатеринбурженке позвонила неизвестная дама, представилась сотрудником министерства здравоохранения и предложила записаться на УЗИ брюшной полости и маммографию. Пенсионерка с радостью согласилась, тогда незнакомка попросила ее включить демонстрацию экрана. Жертва скачала некое „приложение минздрава“, а также получила несколько смс с кодами, которые продиктовала собеседнице», — рассказал инсайдер. В ходе разговора пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенницей, и прекратила беседу. А на следующий день отправилась в банк «ВТБ», где узнала, что с ее счета пропали 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию, начата проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники обманули екатеринбургскую пенсионерку по новой схеме, представившись сотрудниками минздрава. Под предлогом записи на медицинские процедуры они выманили у пожилой женщины 350 тысяч рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «63-летней екатеринбурженке позвонила неизвестная дама, представилась сотрудником министерства здравоохранения и предложила записаться на УЗИ брюшной полости и маммографию. Пенсионерка с радостью согласилась, тогда незнакомка попросила ее включить демонстрацию экрана. Жертва скачала некое „приложение минздрава“, а также получила несколько смс с кодами, которые продиктовала собеседнице», — рассказал инсайдер. В ходе разговора пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенницей, и прекратила беседу. А на следующий день отправилась в банк «ВТБ», где узнала, что с ее счета пропали 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию, начата проверка.