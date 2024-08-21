21 августа 2024

Екатеринбургскую пенсионерку записали на УЗИ и кинули на 350 тысяч рублей

Мошенники обобрали екатеринбургскую пенсионерку по новой схеме «от минздрава»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Женщину пригласили на прием к врачам и обобрали Фото:

Мошенники обманули екатеринбургскую пенсионерку по новой схеме, представившись сотрудниками минздрава. Под предлогом записи на медицинские процедуры они выманили у пожилой женщины 350 тысяч рублей. Подробности URA.RU рассказал источник.

«63-летней екатеринбурженке позвонила неизвестная дама, представилась сотрудником министерства здравоохранения и предложила записаться на УЗИ брюшной полости и маммографию. Пенсионерка с радостью согласилась, тогда незнакомка попросила ее включить демонстрацию экрана. Жертва скачала некое „приложение минздрава“, а также получила несколько смс с кодами, которые продиктовала собеседнице», — рассказал инсайдер.

В ходе разговора пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенницей, и прекратила беседу. А на следующий день отправилась в банк «ВТБ», где узнала, что с ее счета пропали 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию, начата проверка.

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Мошенники обманули екатеринбургскую пенсионерку по новой схеме, представившись сотрудниками минздрава. Под предлогом записи на медицинские процедуры они выманили у пожилой женщины 350 тысяч рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «63-летней екатеринбурженке позвонила неизвестная дама, представилась сотрудником министерства здравоохранения и предложила записаться на УЗИ брюшной полости и маммографию. Пенсионерка с радостью согласилась, тогда незнакомка попросила ее включить демонстрацию экрана. Жертва скачала некое „приложение минздрава“, а также получила несколько смс с кодами, которые продиктовала собеседнице», — рассказал инсайдер. В ходе разговора пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенницей, и прекратила беседу. А на следующий день отправилась в банк «ВТБ», где узнала, что с ее счета пропали 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию, начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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