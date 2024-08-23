Алсу прокомментировала слухи о новом мужчине в своей жизни

Певица Алсу категорически опровергла слухи о своем новом романе и заявила, что ее сердце остается свободным. Ранее адвокат ее мужа бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский намекнул на то, что у певицы появился новый мужчина. Однако Алсу подчеркнула, что некоторые лица пытаются ввести людей в заблуждение подобными заявлениями.
«Некоторые люди вводят в заблуждение. Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели… Спасибо. Сердце свободно», — передает слова Алсу «Комсомольская правда». Она добавила, что ранее была во Франции, где отдыхала с детьми и прекрасно провела время. Алсу отметила, что она все еще замужняя женщина и не смотрит по сторонам.
22 августа прошло судебное заседание о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова. Александр Добровинский сообщил, что супруг Алсу больше не будет препятствовать разводу, и намекнул на наличие у певицы нового мужчины. По его словам, после летних поездок Алсу стало ясно, что у нее своя личная жизнь, передает «Ридус».
Адвокат бизнесмена убежден, что она не намерена сохранять брак, несмотря на желания мужа. Певица Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Пара воспитывает трех детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Причины расторжения брака не уточняются, сообщает А42.
Никто из знакомых Алсу не был удивлен ее разводом. Телеведущая Катя Гордон отметила, что слухи об изменах Абрамова ходили больше года, и скорее удивляло терпение певицы, сообщает 360.ru.
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