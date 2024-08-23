Алсу подала новый иск к Абрамову на 10 млрд рублей

23 августа 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Алсу подала новый иск с требованиями на 100 страниц, пишет Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Алсу подала иск на своего бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что певица выдвинула новый список требований, в котором около 100 страниц. «Алсу подала очередной иск на Яна Абрамова с новым списком требований о разделе имущества — это список на 100 страниц общей суммой 10+ млрд рублей», — пишет telegram-канал. Там же отметили, что в список вошли квартиры, загородные дома, автомобили и многое другое совместное нажитое имущество. В том числе, акции различных компаний, доли в фирмах и банковские счета. Отмечается, что ранее Абрамов предложил бывшей жене компенсацию на сумму 2,5 миллиарда рублей. Однако певица отказалась. Адвокат российского бизнесмена Александр Добровинский заявил, что изначально Алсу требовала лишь одну квартиру в «Триумф-паласе» стоимостью 300 миллионов рублей. Однако позже она расширила список с требованиями. Ранее Добровинский сообщал, что Абрамов хочет сохранить брак с российской певицей Алсу и избежать развода. Он подчеркнул, что семья и дети являются главными приоритетами для его клиента, и их сторона будет настаивать на сохранении брака. Сейчас бракоразводный процесс приостановлен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу подала иск на своего бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что певица выдвинула новый список требований, в котором около 100 страниц. «Алсу подала очередной иск на Яна Абрамова с новым списком требований о разделе имущества — это список на 100 страниц общей суммой 10+ млрд рублей», — пишет telegram-канал. Там же отметили, что в список вошли квартиры, загородные дома, автомобили и многое другое совместное нажитое имущество. В том числе, акции различных компаний, доли в фирмах и банковские счета. Отмечается, что ранее Абрамов предложил бывшей жене компенсацию на сумму 2,5 миллиарда рублей. Однако певица отказалась. Адвокат российского бизнесмена Александр Добровинский заявил, что изначально Алсу требовала лишь одну квартиру в «Триумф-паласе» стоимостью 300 миллионов рублей. Однако позже она расширила список с требованиями. Ранее Добровинский сообщал, что Абрамов хочет сохранить брак с российской певицей Алсу и избежать развода. Он подчеркнул, что семья и дети являются главными приоритетами для его клиента, и их сторона будет настаивать на сохранении брака. Сейчас бракоразводный процесс приостановлен.