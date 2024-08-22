В ХМАО выросли цены и тарифы

С начала текущего года цены в ХМАО увеличились на 3,5%. Тарифы на услуги выросли почти на 6%, сообщил Тюменьстат.
«Потребительские цены в Ханты-Мансийском автономном округе в июле выросли на 0,2%, с начала 2024 года — на 3,5%. Тарифы на платные услуги в ХМАО за прошедший месяц выросли на 0,6%, с начала года — на 5,7%», — указано в отчете Тюменьстата.
Непродовольственные товары с начала года подорожали на 2,3% с начала 2024 года. Цены на продовольственные товары в июле незначительно снизились (на 0,1%), однако с начала года рост составил 2,8%.
Ранее URA.RU писало, что аналитики определили, какие продукты в ХМАО подорожали больше всего. В июле выросли цены на сливочное масло, сахар, конфеты и овощи.
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