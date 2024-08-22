22 августа 2024

В ХМАО выросли цены и тарифы

Тюменьстат: в ХМАО инфляция за 2024 год составила 3,5 %
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выросли цены и тарифы
В ХМАО выросли цены и тарифы Фото:

С начала текущего года цены в ХМАО увеличились на 3,5%. Тарифы на услуги выросли почти на 6%, сообщил Тюменьстат.

«Потребительские цены в Ханты-Мансийском автономном округе в июле выросли на 0,2%, с начала 2024 года — на 3,5%. Тарифы на платные услуги в ХМАО за прошедший месяц выросли на 0,6%, с начала года — на 5,7%», — указано в отчете Тюменьстата.

Непродовольственные товары с начала года подорожали на 2,3% с начала 2024 года. Цены на продовольственные товары в июле незначительно снизились (на 0,1%), однако с начала года рост составил 2,8%.

Ранее URA.RU писало, что аналитики определили, какие продукты в ХМАО подорожали больше всего. В июле выросли цены на сливочное масло, сахар, конфеты и овощи.

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С начала текущего года цены в ХМАО увеличились на 3,5%. Тарифы на услуги выросли почти на 6%, сообщил Тюменьстат. «Потребительские цены в Ханты-Мансийском автономном округе в июле выросли на 0,2%, с начала 2024 года — на 3,5%. Тарифы на платные услуги в ХМАО за прошедший месяц выросли на 0,6%, с начала года — на 5,7%», — указано в отчете Тюменьстата. Непродовольственные товары с начала года подорожали на 2,3% с начала 2024 года. Цены на продовольственные товары в июле незначительно снизились (на 0,1%), однако с начала года рост составил 2,8%. Ранее URA.RU писало, что аналитики определили, какие продукты в ХМАО подорожали больше всего. В июле выросли цены на сливочное масло, сахар, конфеты и овощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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