Аналитики определили, какие продукты в ХМАО подорожали больше всего

В Ханты-Мансийском автономном округе в июле сильнее всего выросли цены на сливочное масло, сахар, конфеты и овощи. По сравнению с декабрем прошлого года, удорожание этих продуктов превысило 5%, сообщили URA.RU в Росстате.
«Подорожали масло сливочное (на 7,3%), сахар-песок (на 6,4%), кондитерские изделия и плодоовощная продукция (на 5,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 4,8%). Рост цен на молоко и молочную продукцию составил 3,6%, рыба и морепродукты подорожали на 2,7%, сыр — на 1,7%, масло подсолнечное — на 1,3%, крупа и бобовые — на 1,2%. Рост цен мясо и птицу составил менее 1%», — говорится в исследовании.
Алкоголь подорожал за это время на 4,6%, а куриные яйца, наоборот, упали в цене более чем на 20%. Более чем на 5% подешевели макароны, а колбасы и продукты из мяса и птицы — на 2,1%.
Ранее URA.RU рассказывало, что за месяц взлетели цены на мясо. Тогда больше всего подорожала баранина.
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