Боевую часть ракеты «Точка-У» обезвредили в Курской области. Видео

Специалисты также уничтожили более 150 боеприпасов ВСУ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области специалисты обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», которую запустила украинская сторона. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боевую часть ракеты „Точка-У“, запущенной ВСУ», — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также в регионе были уничтожены свыше 150 боеприпасов.
За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» в Курской области уничтожили более 10 единиц техники. По словам командира спецназа генерал-майора Апти Алаудинова, морпехи взяли один населенный пункт и 10 пленных.
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