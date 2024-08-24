Боевую часть ракеты «Точка-У» обезвредили в Курской области. Видео

Пиротехники обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У» в Курской области
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Специалисты также уничтожили более 150 боеприпасов ВСУ
Специалисты также уничтожили более 150 боеприпасов ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области специалисты обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», которую запустила украинская сторона. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боевую часть ракеты „Точка-У“, запущенной ВСУ», — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также в регионе были уничтожены свыше 150 боеприпасов.

За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» в Курской области уничтожили более 10 единиц техники. По словам командира спецназа генерал-майора Апти Алаудинова, морпехи взяли один населенный пункт и 10 пленных.

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В Курской области специалисты обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», которую запустила украинская сторона. Об этом сообщили в МЧС России. «Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боевую часть ракеты „Точка-У“, запущенной ВСУ», — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Также в регионе были уничтожены свыше 150 боеприпасов. За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» в Курской области уничтожили более 10 единиц техники. По словам командира спецназа генерал-майора Апти Алаудинова, морпехи взяли один населенный пункт и 10 пленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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