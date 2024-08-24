24 августа 2024

Свердловский депутат Госдумы заявил об угрозе для России из-за ареста Дурова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Иванов заявил о важности Telegram в коммуникации на СВО
Максим Иванов заявил о важности Telegram в коммуникации на СВО Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции угрожает безопасности России. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале.

«Арест, взятие в заложники Дурова во Франции — не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО. Возможная компрометация анонимности мессенджера — серьезная проблема. О ее решении надо начинать думать уже сегодня», — высказался Иванов.

По его словам, в рамках последних разговоров о возможном запрете использования гаджетов на СВО, акцент был сделан на то, как устроена коммуникация среди военных. Особое внимание уделяется использованию мессенджера Telegram. В отличие от WhatsApp, продукт Дурова считается более безопасным средством связи, так как он не является «проходным двором» для западных спецлужб.

Ранее URA.RU писало об аресте Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже (Париж, Франция). Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции угрожает безопасности России. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «Арест, взятие в заложники Дурова во Франции — не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО. Возможная компрометация анонимности мессенджера — серьезная проблема. О ее решении надо начинать думать уже сегодня», — высказался Иванов. По его словам, в рамках последних разговоров о возможном запрете использования гаджетов на СВО, акцент был сделан на то, как устроена коммуникация среди военных. Особое внимание уделяется использованию мессенджера Telegram. В отличие от WhatsApp, продукт Дурова считается более безопасным средством связи, так как он не является «проходным двором» для западных спецлужб. Ранее URA.RU писало об аресте Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже (Париж, Франция). Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...