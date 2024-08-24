Свердловский депутат Госдумы заявил об угрозе для России из-за ареста Дурова

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции угрожает безопасности России. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале.
«Арест, взятие в заложники Дурова во Франции — не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО. Возможная компрометация анонимности мессенджера — серьезная проблема. О ее решении надо начинать думать уже сегодня», — высказался Иванов.
По его словам, в рамках последних разговоров о возможном запрете использования гаджетов на СВО, акцент был сделан на то, как устроена коммуникация среди военных. Особое внимание уделяется использованию мессенджера Telegram. В отличие от WhatsApp, продукт Дурова считается более безопасным средством связи, так как он не является «проходным двором» для западных спецлужб.
Ранее URA.RU писало об аресте Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже (Париж, Франция). Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Более подробно о деле предпринимателя — в материале агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!