Причиной пробки стали ремонтные работы (архивное фото)
На Пермском тракте около Ревды толпа водителей застряла в огромной пробке протяженностью около 10 километров. Это следует из сервиса «Яндекс.Карты».
К моменту публикации заторы сложились в районе от 309-го до 320-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы. Люди не могут проехать в обе стороны, но большая часть в направлении Екатеринбурга.
Ситуация на момент публикации
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