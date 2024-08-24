Полицейские изъяли нож у брата пострадавшего военного (архивное фото)
В районе Уралмаш (Екатеринбург) военного пырнули ножом в драке возле дома по ул. 40-летия Октября, 63. На место происшествия приехала скорая помощь, полиция и ОМОН, рассказал источник URA.RU.
«Была драка не с одним ножом. На мужика налетели. По итогу его забрала скорая — это оказался военнослужащий. Ему помогать подбежал старший брат, у которого изъяли нож полицейские. Помощнику тоже досталось», — рассказал собеседник. Пострадавшего увезли в больницу.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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