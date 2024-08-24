24 августа 2024

В Екатеринбурге пырнули ножом военного, приехал ОМОН. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские изъяли нож у брата пострадавшего военного (архивное фото)
Полицейские изъяли нож у брата пострадавшего военного (архивное фото) Фото:

В районе Уралмаш (Екатеринбург) военного пырнули ножом в драке возле дома по ул. 40-летия Октября, 63. На место происшествия приехала скорая помощь, полиция и ОМОН, рассказал источник URA.RU.

«Была драка не с одним ножом. На мужика налетели. По итогу его забрала скорая — это оказался военнослужащий. Ему помогать подбежал старший брат, у которого изъяли нож полицейские. Помощнику тоже досталось», — рассказал собеседник. Пострадавшего увезли в больницу.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

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В районе Уралмаш (Екатеринбург) военного пырнули ножом в драке возле дома по ул. 40-летия Октября, 63. На место происшествия приехала скорая помощь, полиция и ОМОН, рассказал источник URA.RU. «Была драка не с одним ножом. На мужика налетели. По итогу его забрала скорая — это оказался военнослужащий. Ему помогать подбежал старший брат, у которого изъяли нож полицейские. Помощнику тоже досталось», — рассказал собеседник. Пострадавшего увезли в больницу. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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