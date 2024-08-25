Telegraph: карьера главкома ВСУ Сырского решится в ближайшие недели

Судьба главкома ВСУ Александра Сырского будет зависеть от исхода операции в Курской области и «может быть решена в ближайшие несколько недель». Об этом пишет издание The Telegraph.
«В Киеве рассматривают атаку ВСУ на Курскую область как попытку Сырского „реабилитироваться“. Судьба главкома будет зависеть от исхода операции и может быть решена в ближайшие несколько недель», — пишет издание.
После российского наступления в Харьковской области в мае этого года Сырский столкнулся с призывами к отставке. По одной из версий, на увольнении Сырского настаивал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Сейчас «риски огромны и очевидны» — атака на Курскую область ослабила позиции ВСУ в Донбассе, пишет газета.
Сырский вступил в должность главкома ВСУ в феврале 2024 года. На этом посту он сменил Валерия Залужного. Сырский унаследовал плохое положение дел на фронте, пишет Telegraph. Армия была истощена боями в Запорожской области, а американская военная помощь была заморожена на несколько месяцев. Первым важным решением Сырского было отступление из Авдеевки под Донецком в конце зимы, напоминает издание.
Сырского хотели уволить перед вторжением украинских формирований в Курскую область, сообщило ранее британское издание The Economist. План вторжения на территорию России «возник не от лёгкой жизни» — в начале июля Сырский оказался под давлением, пишет RT.
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