ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, усиливая свои позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовые подразделения группировки войск „Восток“ из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо подтвердил, что российские войска используют тактику выдавливания противника, укрепляя свои позиции и отрезая пути снабжения, что способствует продвижению к стратегически важным целям.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ при освобождении поселка Желанное в ДНР уничтожили значительное количество техники ВСУ. В ведомстве упомянули ликвидацию танка Leopard, боевых машины пехоты Bradley, а также различных дронов.
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