ВС России продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке

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Российские войска продвигаются к Константиновке, блокируя пути снабжения ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, усиливая свои позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Штурмовые подразделения группировки войск „Восток“ из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо подтвердил, что российские войска используют тактику выдавливания противника, укрепляя свои позиции и отрезая пути снабжения, что способствует продвижению к стратегически важным целям.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ при освобождении поселка Желанное в ДНР уничтожили значительное количество техники ВСУ. В ведомстве упомянули ликвидацию танка Leopard, боевых машины пехоты Bradley, а также различных дронов.

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ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, усиливая свои позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Штурмовые подразделения группировки войск „Восток“ из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции», — уточнили в Минобороны РФ. Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо подтвердил, что российские войска используют тактику выдавливания противника, укрепляя свои позиции и отрезая пути снабжения, что способствует продвижению к стратегически важным целям. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ при освобождении поселка Желанное в ДНР уничтожили значительное количество техники ВСУ. В ведомстве упомянули ликвидацию танка Leopard, боевых машины пехоты Bradley, а также различных дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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