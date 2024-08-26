ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Вооруженные силы Украины попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод», — заявил Евраев в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника нет. На месте работают экстренные службы.
Сегодня ВСУ атаковали семь регионов России. Среди них: Саратовская, Курская, Белгородская, Брянская, Тульская, Орловская и Рязанская область. В Саратове БПЛА украинский БПЛА повредил 38-ми этажный дом, четыре человека пострадало.
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