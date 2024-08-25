Миасский автозавод укрыл от налогов доход на 2,5 миллиарда рублей

26 августа 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Автозавод не смог доказать, что субсидия на уплату утильсбора доходом не является Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) занизил налогооблагаемую базу на 2,5 млрд рублей. Как следует из судебных актов, деньги предприятие получило в качестве субсидии Минпромторга РФ. «Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения. Кассационную жалобу АО «Автомобильный завод «Урал» оставить без удовлетворения», — следует из постановления арбитража Северо-Западного округа. Спор касался толкования субсидии, которую в 2018 году завод использовал для оплаты утильсбора. В качестве налогооблагаемого дохода транш Минпромторга завод отражать не стал, а сбор списал на расходы. В результате, посчитали инспекторы МИФНС № 8, предприятие получило двойную выгоду, уменьшив налоговую базу. Суд апелляционной инстанции постановил, что субсидии являются экономической выгодой и должны учитываться при расчете налога на прибыль. Эксперты «РБК» отметили, что подобные споры становятся все более частыми и связаны с различиями в интерпретации норм налогового законодательства. Автозавод «Урал» может попытаться обжаловать решение в Верховном суде, однако шансы на успех юристы сочли небольшими. Вопрос о том, как правильно учитывать субсидии при расчете налогов, остался открытым, требуя дальнейшего разъяснения со стороны законодательных и налоговых органов. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу автозавода. К моменту публикации ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) занизил налогооблагаемую базу на 2,5 млрд рублей. Как следует из судебных актов, деньги предприятие получило в качестве субсидии Минпромторга РФ. «Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения. Кассационную жалобу АО «Автомобильный завод «Урал» оставить без удовлетворения», — следует из постановления арбитража Северо-Западного округа. Спор касался толкования субсидии, которую в 2018 году завод использовал для оплаты утильсбора. В качестве налогооблагаемого дохода транш Минпромторга завод отражать не стал, а сбор списал на расходы. В результате, посчитали инспекторы МИФНС № 8, предприятие получило двойную выгоду, уменьшив налоговую базу. Суд апелляционной инстанции постановил, что субсидии являются экономической выгодой и должны учитываться при расчете налога на прибыль. Эксперты «РБК» отметили, что подобные споры становятся все более частыми и связаны с различиями в интерпретации норм налогового законодательства. Автозавод «Урал» может попытаться обжаловать решение в Верховном суде, однако шансы на успех юристы сочли небольшими. Вопрос о том, как правильно учитывать субсидии при расчете налогов, остался открытым, требуя дальнейшего разъяснения со стороны законодательных и налоговых органов. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу автозавода. К моменту публикации ответ не получен.