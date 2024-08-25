25 августа 2024

Миасский автозавод укрыл от налогов доход на 2,5 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты заксобрания на автозаводе «Урал» в Миассе. Челябинск, уралаз, автозавод урал, конвейер
Автозавод не смог доказать, что субсидия на уплату утильсбора доходом не является Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) занизил налогооблагаемую базу на 2,5 млрд рублей. Как следует из судебных актов, деньги предприятие получило в качестве субсидии Минпромторга РФ.

«Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения. Кассационную жалобу АО «Автомобильный завод «Урал» оставить без удовлетворения», — следует из постановления арбитража Северо-Западного округа.

Спор касался толкования субсидии, которую в 2018 году завод использовал для оплаты утильсбора. В качестве налогооблагаемого дохода транш Минпромторга завод отражать не стал, а сбор списал на расходы. В результате, посчитали инспекторы МИФНС № 8, предприятие получило двойную выгоду, уменьшив налоговую базу.

Суд апелляционной инстанции постановил, что субсидии являются экономической выгодой и должны учитываться при расчете налога на прибыль. Эксперты «РБК» отметили, что подобные споры становятся все более частыми и связаны с различиями в интерпретации норм налогового законодательства.

Автозавод «Урал» может попытаться обжаловать решение в Верховном суде, однако шансы на успех юристы сочли небольшими. Вопрос о том, как правильно учитывать субсидии при расчете налогов, остался открытым, требуя дальнейшего разъяснения со стороны законодательных и налоговых органов.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу автозавода. К моменту публикации ответ не получен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) занизил налогооблагаемую базу на 2,5 млрд рублей. Как следует из судебных актов, деньги предприятие получило в качестве субсидии Минпромторга РФ. «Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения. Кассационную жалобу АО «Автомобильный завод «Урал» оставить без удовлетворения», — следует из постановления арбитража Северо-Западного округа. Спор касался толкования субсидии, которую в 2018 году завод использовал для оплаты утильсбора. В качестве налогооблагаемого дохода транш Минпромторга завод отражать не стал, а сбор списал на расходы. В результате, посчитали инспекторы МИФНС № 8, предприятие получило двойную выгоду, уменьшив налоговую базу. Суд апелляционной инстанции постановил, что субсидии являются экономической выгодой и должны учитываться при расчете налога на прибыль. Эксперты «РБК» отметили, что подобные споры становятся все более частыми и связаны с различиями в интерпретации норм налогового законодательства. Автозавод «Урал» может попытаться обжаловать решение в Верховном суде, однако шансы на успех юристы сочли небольшими. Вопрос о том, как правильно учитывать субсидии при расчете налогов, остался открытым, требуя дальнейшего разъяснения со стороны законодательных и налоговых органов. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу автозавода. К моменту публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...