26 августа 2024

Самолет «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень задерживается почти на 11 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет задерживается почти на 11 часов, из-за бушующего в Сочи циклона
Самолет задерживается почти на 11 часов, из-за бушующего в Сочи циклона Фото:

Борт авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень прибудет в Рощино с задержкой почти на 11 часов. Такие данные представлены на онлайн-табло тюменского аэропорта.

«Рейс Сочи — Тюмень. Авиакомпания Utair. Время прибытия по расписанию — 16:00 27 августа. Расчетное время: 02:40 28 августа», — говорится на онлайн-табло Рощино.

Вылет борта из Тюмени в Сочи также откладывается. Пока что, — на три часа. 

Как сообщалось ранее, 27 августа Сочи накрыло циклоном. Из-за сильных ливней в городе объявили штормовое предупреждение.

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Борт авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень прибудет в Рощино с задержкой почти на 11 часов. Такие данные представлены на онлайн-табло тюменского аэропорта. «Рейс Сочи — Тюмень. Авиакомпания Utair. Время прибытия по расписанию — 16:00 27 августа. Расчетное время: 02:40 28 августа», — говорится на онлайн-табло Рощино. Вылет борта из Тюмени в Сочи также откладывается. Пока что, — на три часа.  Как сообщалось ранее, 27 августа Сочи накрыло циклоном. Из-за сильных ливней в городе объявили штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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