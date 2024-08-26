Самолет «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень задерживается почти на 11 часов

Самолет задерживается почти на 11 часов, из-за бушующего в Сочи циклона
Борт авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень прибудет в Рощино с задержкой почти на 11 часов. Такие данные представлены на онлайн-табло тюменского аэропорта.
«Рейс Сочи — Тюмень. Авиакомпания Utair. Время прибытия по расписанию — 16:00 27 августа. Расчетное время: 02:40 28 августа», — говорится на онлайн-табло Рощино.
Вылет борта из Тюмени в Сочи также откладывается. Пока что, — на три часа.
Как сообщалось ранее, 27 августа Сочи накрыло циклоном. Из-за сильных ливней в городе объявили штормовое предупреждение.
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