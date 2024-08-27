27 августа 2024

В нескольких пермских школах начальное образование займет три года, а не четыре

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В 2024-2025 учебном году откроется 14 первых классов, участвующих в проекте
В 2024-2025 учебном году откроется 14 первых классов, участвующих в проекте Фото:

В шести школах Перми в будущем учебном году продолжится проект «Эффективная школа». Дети будут получать начальное образование не четыре года, а три.

«В проекте участвуют школы № 22, № 55, № 76, школа Агробизнестехнологий, гимназия № 10 и лицей № 4. В рамках проекта дети проходят программу первого и второго классов за один год», — сообщает газета «Текст» со ссылкой на департамент образования Перми.

С 1 сентября в этих шести школах откроется 14 первых классов. В прошлом учебном году в проекте принимали участие девять классов.

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В шести школах Перми в будущем учебном году продолжится проект «Эффективная школа». Дети будут получать начальное образование не четыре года, а три. «В проекте участвуют школы № 22, № 55, № 76, школа Агробизнестехнологий, гимназия № 10 и лицей № 4. В рамках проекта дети проходят программу первого и второго классов за один год», — сообщает газета «Текст» со ссылкой на департамент образования Перми. С 1 сентября в этих шести школах откроется 14 первых классов. В прошлом учебном году в проекте принимали участие девять классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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