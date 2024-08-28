Одноглазый штурмовик уничтожил украинский танк

28 августа 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Российский штурмовик на слух попал снарядом гранатомета в танк ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский штурмовик Андрей с позывным «Фаза» потерял глаз во время боевых действий, но смог спасти сослуживца и уничтожить вражеский танк, стреляя по звуку. О подробностях истории боец рассказал лично в интервью журналистам российского издания. «Выстрелил в приближающийся танк, в ту сторону. После чего мне сообщили по рации, что танк был уничтожен», — цитирует RT рассказ штурмовика. После обстрела кассетными боеприпасами Фаза получил серьезное ранение, в том числе потерю глаза, оказал первую помощь себе и своему тяжелораненому товарищу. В условиях артобстрела и работы дронов-камикадзе, Фаза на слух нанес удар гранатометом РПГ-7А по приближающимся танкам противника. Эвакуированный сначала в Белгород, а затем в центр хирургии Вишневского в Москве, он получил протез и планирует вернуться на СВО. Ранее сообщалось, что командир мотострелкового взвода российской армии с позывным «Вэст» пленил украинского бойца без оружия, за что был награжден. В дополнение к этому, еще один командир, с позывным «Темный», получил медаль «За отвагу» за освобождение населенного пункта. Российские военные группировки «Центр» были удостоены различных наград за успехи на авдеевском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский штурмовик Андрей с позывным «Фаза» потерял глаз во время боевых действий, но смог спасти сослуживца и уничтожить вражеский танк, стреляя по звуку. О подробностях истории боец рассказал лично в интервью журналистам российского издания. «Выстрелил в приближающийся танк, в ту сторону. После чего мне сообщили по рации, что танк был уничтожен», — цитирует RT рассказ штурмовика. После обстрела кассетными боеприпасами Фаза получил серьезное ранение, в том числе потерю глаза, оказал первую помощь себе и своему тяжелораненому товарищу. В условиях артобстрела и работы дронов-камикадзе, Фаза на слух нанес удар гранатометом РПГ-7А по приближающимся танкам противника. Эвакуированный сначала в Белгород, а затем в центр хирургии Вишневского в Москве, он получил протез и планирует вернуться на СВО. Ранее сообщалось, что командир мотострелкового взвода российской армии с позывным «Вэст» пленил украинского бойца без оружия, за что был награжден. В дополнение к этому, еще один командир, с позывным «Темный», получил медаль «За отвагу» за освобождение населенного пункта. Российские военные группировки «Центр» были удостоены различных наград за успехи на авдеевском направлении.