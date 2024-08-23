Командир ВС РФ из группировки «Центр» пленил солдата ВСУ будучи безоружным

24 августа 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ был пленен российским командиром без использования оружия, передает Минобороны РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир мотострелкового взвода российской армии из группировки «Центр» с позывным «Вэст» пленил украинского бойца, будучи безоружным. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Наш личный состав был награжден за то, что с самого начала СВО выполняли задачи на все сто процентов. Проявляли стойкость и мужество. Я получил эту награду за то, что без оружия взял в плен украинского военнослужащего», — рассказал «Вэст». Его слова передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также еще один из военных, командир штурмового отряда с позывным «Темный», поделился успехами в зоне спецоперации. Он получил медаль «За отвагу» за освобождение одного из населенных пунктов вместе со своими подчиненными. В Минобороны отметили, что ВС РФ из группировки «Центр» получили ряд наград за успехи на авдеевском направлении. Среди них: орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты IV степени. За несколько дней российские военные смогли освободить ряд важных населенных пунктов в ДНР. Накануне удалось полностью взять под контроль Межевое. До этого бойцы «Центра» взяли Желанное. Также сообщалось об освобождении Новгородского и Артемово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир мотострелкового взвода российской армии из группировки «Центр» с позывным «Вэст» пленил украинского бойца, будучи безоружным. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Наш личный состав был награжден за то, что с самого начала СВО выполняли задачи на все сто процентов. Проявляли стойкость и мужество. Я получил эту награду за то, что без оружия взял в плен украинского военнослужащего», — рассказал «Вэст». Его слова передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также еще один из военных, командир штурмового отряда с позывным «Темный», поделился успехами в зоне спецоперации. Он получил медаль «За отвагу» за освобождение одного из населенных пунктов вместе со своими подчиненными. В Минобороны отметили, что ВС РФ из группировки «Центр» получили ряд наград за успехи на авдеевском направлении. Среди них: орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевские кресты IV степени. За несколько дней российские военные смогли освободить ряд важных населенных пунктов в ДНР. Накануне удалось полностью взять под контроль Межевое. До этого бойцы «Центра» взяли Желанное. Также сообщалось об освобождении Новгородского и Артемово.