МВД: на территориях России с режимом КТО ввели особый режим для водителей

В Курской области, как и на других территориях России с режимом контртеррористической операции (КТО), ввели особый режим для водителей. Люди на автомобилях вынуждены нарушать скоростной режим, чтобы быстро покинуть опасные места. Теперь их за это не штрафуют. Об этом рассказали в МВД.
«На территориях, где действует режим контртеррористической операции, сотрудники Госавтоинспекции уже применяют „особый порядок“ и не привлекают к ответственности водителей. Это касается нарушений, совершенных в условиях „крайней необходимости“ или признанных малозначительными», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные полиции.
В настоящее время режим КТО действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Правоохранительные органы организовали работу с учетом непростой ситуации в приграничье, отмечает издание.
URA.RU направило редакционный запрос в пресс-центр МВД России по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее волонтер с позывным Ангел рассказал, как вывозит людей из опасных мест в Курском приграничье. Он уточнил, что действовать приходится быстро, иногда под огнем противника, передает RT.
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