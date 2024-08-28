28 августа 2024

МВД: на территориях России с режимом КТО ввели особый режим для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция работает с водителями в новых условиях в приграничье
Полиция работает с водителями в новых условиях в приграничье Фото:

В Курской области, как и на других территориях России с режимом контртеррористической операции (КТО), ввели особый режим для водителей. Люди на автомобилях вынуждены нарушать скоростной режим, чтобы быстро покинуть опасные места. Теперь их за это не штрафуют. Об этом рассказали в МВД.

«На территориях, где действует режим контртеррористической операции, сотрудники Госавтоинспекции уже применяют „особый порядок“ и не привлекают к ответственности водителей. Это касается нарушений, совершенных в условиях „крайней необходимости“ или признанных малозначительными», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные полиции.

В настоящее время режим КТО действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Правоохранительные органы организовали работу с учетом непростой ситуации в приграничье, отмечает издание.

URA.RU направило редакционный запрос в пресс-центр МВД России по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее волонтер с позывным Ангел рассказал, как вывозит людей из опасных мест в Курском приграничье. Он уточнил, что действовать приходится быстро, иногда под огнем противника, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области, как и на других территориях России с режимом контртеррористической операции (КТО), ввели особый режим для водителей. Люди на автомобилях вынуждены нарушать скоростной режим, чтобы быстро покинуть опасные места. Теперь их за это не штрафуют. Об этом рассказали в МВД. «На территориях, где действует режим контртеррористической операции, сотрудники Госавтоинспекции уже применяют „особый порядок“ и не привлекают к ответственности водителей. Это касается нарушений, совершенных в условиях „крайней необходимости“ или признанных малозначительными», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные полиции. В настоящее время режим КТО действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Правоохранительные органы организовали работу с учетом непростой ситуации в приграничье, отмечает издание. URA.RU направило редакционный запрос в пресс-центр МВД России по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее волонтер с позывным Ангел рассказал, как вывозит людей из опасных мест в Курском приграничье. Он уточнил, что действовать приходится быстро, иногда под огнем противника, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...