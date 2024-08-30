Власти Екатеринбурга хотят застроить квартал на месте научного института

30 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

На месте НИИ построят 75 тысяч «квадратов» жилья Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге площадку на месте Научно-исследовательского института металлургической теплотехники застроят высотками. Речь идет о границах улиц Академической — Студенческой — Комвузовской — Комсомольской. Проект планировки утвердил мэр Алексей Орлов. Согласно документации, на месте появятся среднеэтажные и многоэтажные дома. Общая площадь жилья составит 75 тысяч квадратных метров, под коммерческие помещения выделят еще 6,3 тысячи «квадратов». Также будет установлен подземный паркинг на 571 машиномест. Учреждение переехало со Втузгородка порядка полутора лет назад. В течение этого времени на площадке работала техника. Сейчас там нет абсолютно ничего. Главным претендентом на квартал выступал застройщик «Атомстройкомплекс». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компании, ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге площадку на месте Научно-исследовательского института металлургической теплотехники застроят высотками. Речь идет о границах улиц Академической — Студенческой — Комвузовской — Комсомольской. Проект планировки утвердил мэр Алексей Орлов. Согласно документации, на месте появятся среднеэтажные и многоэтажные дома. Общая площадь жилья составит 75 тысяч квадратных метров, под коммерческие помещения выделят еще 6,3 тысячи «квадратов». Также будет установлен подземный паркинг на 571 машиномест. Учреждение переехало со Втузгородка порядка полутора лет назад. В течение этого времени на площадке работала техника. Сейчас там нет абсолютно ничего. Главным претендентом на квартал выступал застройщик «Атомстройкомплекс». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компании, ответ не поступил.