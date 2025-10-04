«Сердце матушки-земли»: штурмовавший Капитолий в костюме шамана американец Ченсли передал привет Путину

Ченсли, штурмовавший Капитолий США в 2021 году, передал привет Путину
Американец Джейкоб Ченсли передал привет Владимиру Путину
Джейкоб Ченсли, известный как «шаман QAnon» и один из самых заметных участников штурма Капитолия США в 2021 году, передал привет президенту России Владимиру Путину и пожелал ему помнить о «сибирском духе». Об этом Ченсли сказал в беседе с российскими журналистами. 

«Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить <...> Теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко», — подчеркнул Ченсли в беседе с РИА Новости.

В 2021 году группа сторонников Дональда Трампа, среди которых находились представители ультраправых организаций «Гордые парни» (Proud Boys) и «Хранители клятвы» (Oath Keepers), прорвалась в здание Капитолия США. Их целью было воспрепятствовать проведению совместного заседания Конгресса, в ходе которого планировалось официальное утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Согласно данным ФБР, в штурме принимали участие от 2000 до 2500 человек.

Джейкоб Ченсли стал своеобразным символом того дня. Его изображение в головном уборе с рогами, меховой шапке и с раскрашенным лицом широко распространилось в СМИ. После неудавшегося штурма Ченсли был задержан, а затем осужден: суд приговорил его к тюремному сроку, штрафу в размере двух тысяч долларов и трем годам условного надзора после освобождения. В марте 2023 года он был освобожден.

