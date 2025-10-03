03 октября 2025

Во Франции побили рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде. Видео

Рекорд побили спустя более 20 лет
Рекорд побили спустя более 20 лет Фото:

Французский спортсмен Орельен Фонтенуа установил новый мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню в Париже на велосипеде, преодолев 686 ступенек за 12 минут 30 секунд. Фонтенуа, трехкратный вице-чемпион мира по велотриалу, превзошел достижение, установленное более 20 лет назад. Об этом заявил официальный аккаунт Эфелевой башни в X.

«Шестьсот восемьдесят шесть ступенек за 12 минут 30 секунд. Это новый мировой рекорд, установленный Орельеном Фонтенуа!» — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд принадлежал Югу Ришару. Он установил его в 2002 году, когда поднялся на тот же маршрут за 19 минут 4 секунды.

Ранее неизвестные в Париже протаранили витрину бутика Chanel в центре города. Воры похитили ценные сумки и аксессуары на сотни евро. Это уже не первый раз, когда данный бутик подвергается краже.

Страница La tour Eiffel в соцсети X

