03 октября 2025

Генсек ООН приветствует готовность ХАМАС освободить заложников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генсек ООН высказался о конфликте на Ближнем Востоке
Генсек ООН высказался о конфликте на Ближнем Востоке Фото:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил поддержку готовности движения ХАМАС отпустить заложников и призвал прекратить вооруженное противостояние в секторе Газа. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает пресс-служба организации.

«Генеральный секретарь приветствует и воодушевлен заявлением ХАМАС о готовности освободить заложников и начать действовать на основе недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — отметил представитель генсека. Его слова передает ТАСС. 

В ООН подчеркнули, что организация будет и далее содействовать усилиям по установлению режима прекращения огня, освобождению всех заложников и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к жителям сектора Газа. Как уточнил Дюжаррик, организация намерена оказывать поддержку на всех этапах урегулирования ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил поддержку готовности движения ХАМАС отпустить заложников и призвал прекратить вооруженное противостояние в секторе Газа. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает пресс-служба организации. «Генеральный секретарь приветствует и воодушевлен заявлением ХАМАС о готовности освободить заложников и начать действовать на основе недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — отметил представитель генсека. Его слова передает ТАСС.  В ООН подчеркнули, что организация будет и далее содействовать усилиям по установлению режима прекращения огня, освобождению всех заложников и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к жителям сектора Газа. Как уточнил Дюжаррик, организация намерена оказывать поддержку на всех этапах урегулирования ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...