03 октября 2025

В США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

В США заявили о проблемах с контролем ядерного оружия
Финансирование Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) может прекратиться через восемь дней из-за продолжающегося шатдауна. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, дефицит бюджета затронет контроль над ядерным арсеналом и обслуживанием реакторов для военных кораблей.

«У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу», — заявил глава минэнерго. Его слова передает РИА Новости. 

По информации министерства, в случае прекращения работы NNSA ряд важных операций окажутся заморожены. К ним относятся мониторинг состояния ядерных боеголовок, обслуживание ядерных реакторов на подводных лодках и авианосцах, а также проведение регулярных проверок безопасности объектов. В ведомстве отмечают, что подобная ситуация может сказаться не только на национальной безопасности, но и на международных обязательствах США по контролю над вооружениями.

Ранее поступала информация о том, что в США произошел шатдаун. Это означает, что правительство Штатов приостановило работу. Произошло это из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Во время шатдауна государственным учреждениям запрещается осуществлять финансовые расходы.

