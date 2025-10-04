Природное явление Ла-Нинья может вернуться в ближайшие месяцы

Вильфанд: Ла-Нинья вернется осенью или зимой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ла-Нинья принесет понижение температуры воды и климатические аномалии
Ла-Нинья принесет понижение температуры воды и климатические аномалии Фото:

В ближайшие месяцы на планете может вновь проявиться природное явление Ла-Нинья. Эта фаза климатического цикла с большой вероятностью сменит нейтральную, наступившую после завершения Эль-Ниньо весной 2024 года, и способна существенно повлиять на погодные условия в разных регионах мира, снижая температуры воды в океане. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ла-Нинья может вернуться уже осенью или зимой. Такие изменения циркуляции приводят к перераспределению тепла между океаном и атмосферой. Это отражается на климате практически по всей Земле», — процитировало слова Вильфанда РИА Новости.

Также Вильфанд напомнил, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы интенсивно уходит в океан, в отличие от Эль-Ниньо, когда океан отдает тепло в атмосферу, вызывая глобальное потепление. Предыдущее Эль-Ниньо продолжалось с мая 2023 по апрель 2024 года.

Как сообщало URA.RU ранее, Ла-Нинья представляет собой одну из фаз Южного колебания (ENSO), которые чередуются каждые два-семь лет и влияют на климат по всему земному шару. Данное явление характеризуется снижением температуры воды до три градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие месяцы на планете может вновь проявиться природное явление Ла-Нинья. Эта фаза климатического цикла с большой вероятностью сменит нейтральную, наступившую после завершения Эль-Ниньо весной 2024 года, и способна существенно повлиять на погодные условия в разных регионах мира, снижая температуры воды в океане. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Ла-Нинья может вернуться уже осенью или зимой. Такие изменения циркуляции приводят к перераспределению тепла между океаном и атмосферой. Это отражается на климате практически по всей Земле», — процитировало слова Вильфанда РИА Новости. Также Вильфанд напомнил, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы интенсивно уходит в океан, в отличие от Эль-Ниньо, когда океан отдает тепло в атмосферу, вызывая глобальное потепление. Предыдущее Эль-Ниньо продолжалось с мая 2023 по апрель 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, Ла-Нинья представляет собой одну из фаз Южного колебания (ENSO), которые чередуются каждые два-семь лет и влияют на климат по всему земному шару. Данное явление характеризуется снижением температуры воды до три градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...