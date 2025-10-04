Природное явление Ла-Нинья может вернуться в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы на планете может вновь проявиться природное явление Ла-Нинья. Эта фаза климатического цикла с большой вероятностью сменит нейтральную, наступившую после завершения Эль-Ниньо весной 2024 года, и способна существенно повлиять на погодные условия в разных регионах мира, снижая температуры воды в океане. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ла-Нинья может вернуться уже осенью или зимой. Такие изменения циркуляции приводят к перераспределению тепла между океаном и атмосферой. Это отражается на климате практически по всей Земле», — процитировало слова Вильфанда РИА Новости.
Также Вильфанд напомнил, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы интенсивно уходит в океан, в отличие от Эль-Ниньо, когда океан отдает тепло в атмосферу, вызывая глобальное потепление. Предыдущее Эль-Ниньо продолжалось с мая 2023 по апрель 2024 года.
Как сообщало URA.RU ранее, Ла-Нинья представляет собой одну из фаз Южного колебания (ENSO), которые чередуются каждые два-семь лет и влияют на климат по всему земному шару. Данное явление характеризуется снижением температуры воды до три градусов.
