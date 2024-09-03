Застройщик СПК заплатил пермякам 170 тысяч рублей за маленькую площадь квартиры

Жители Перми купили квартиру в ЖК «Медовый» у застройщика «СтройПанельКомплект». После проверки жилья, собственники обнаружили, что площадь квартиры на 0,5 квадратных метров меньше, чем заявлено в документах. Пермяки подали в суд на девелопера и отсудили 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«Супружеская пара с двумя детьми после покупки 1-комнатной квартиры от застройщика обнаружила несоответствие действительной площади их нового жилья условиям договора участия в долевом строительстве. Компания нарушила свои обязательства, предоставив семье жилплощадь на 0,5 квадратных метров меньше», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сначала собственники обратились к застройщику, но на их претензию не ответили. Тогда они пошли в суд. Там посчитали, что девелопер нарушил права покупателей и обязал его выплатить по 42,5 тысячи рублей каждому члену семьи.
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