03 сентября 2024

Застройщик СПК заплатил пермякам 170 тысяч рублей за маленькую площадь квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки выиграли суд с застройщиком
Пермяки выиграли суд с застройщиком Фото:

Жители Перми купили квартиру в ЖК «Медовый» у застройщика «СтройПанельКомплект». После проверки жилья, собственники обнаружили, что площадь квартиры на 0,5 квадратных метров меньше, чем заявлено в документах. Пермяки подали в суд на девелопера и отсудили 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Супружеская пара с двумя детьми после покупки 1-комнатной квартиры от застройщика обнаружила несоответствие действительной площади их нового жилья условиям договора участия в долевом строительстве. Компания нарушила свои обязательства, предоставив семье жилплощадь на 0,5 квадратных метров меньше», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сначала собственники обратились к застройщику, но на их претензию не ответили. Тогда они пошли в суд. Там посчитали, что девелопер нарушил права покупателей и обязал его выплатить по 42,5 тысячи рублей каждому члену семьи. 

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Жители Перми купили квартиру в ЖК «Медовый» у застройщика «СтройПанельКомплект». После проверки жилья, собственники обнаружили, что площадь квартиры на 0,5 квадратных метров меньше, чем заявлено в документах. Пермяки подали в суд на девелопера и отсудили 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Супружеская пара с двумя детьми после покупки 1-комнатной квартиры от застройщика обнаружила несоответствие действительной площади их нового жилья условиям договора участия в долевом строительстве. Компания нарушила свои обязательства, предоставив семье жилплощадь на 0,5 квадратных метров меньше», — сказано в сообщении. Уточняется, что сначала собственники обратились к застройщику, но на их претензию не ответили. Тогда они пошли в суд. Там посчитали, что девелопер нарушил права покупателей и обязал его выплатить по 42,5 тысячи рублей каждому члену семьи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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