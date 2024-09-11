В Кремле рассказали, как изменится экономика после ударов ВСУ по нефтебазам

Урон от ударов ВСУ минимален, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле оценили последствия ударов ВСУ по нефтебазам для экономики России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что современные средства защиты и эффективная работа ПВО снижают эффективность этих атак.
«Благодаря средствам защиты и эффективности работы ПВО, эффективность этих массированных ударов минимальна», — заявил Песков. Он отметил, что принимаются меры для предотвращения негативного влияния подобных инцидентов на снабжение. В Кремле нет никаких опасений по этому поводу, заклчюил Песков.
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