В Кремле рассказали, как изменится экономика после ударов ВСУ по нефтебазам

В Кремле не увидели опасности в ударах ВСУ по нефтебазам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Урон от ударов ВСУ минимален, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле оценили последствия ударов ВСУ по нефтебазам для экономики России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что современные средства защиты и эффективная работа ПВО снижают эффективность этих атак.

«Благодаря средствам защиты и эффективности работы ПВО, эффективность этих массированных ударов минимальна», — заявил Песков. Он отметил, что принимаются меры для предотвращения негативного влияния подобных инцидентов на снабжение. В Кремле нет никаких опасений по этому поводу, заклчюил Песков.

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В Кремле оценили последствия ударов ВСУ по нефтебазам для экономики России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что современные средства защиты и эффективная работа ПВО снижают эффективность этих атак. «Благодаря средствам защиты и эффективности работы ПВО, эффективность этих массированных ударов минимальна», — заявил Песков. Он отметил, что принимаются меры для предотвращения негативного влияния подобных инцидентов на снабжение. В Кремле нет никаких опасений по этому поводу, заклчюил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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