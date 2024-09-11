В Екатеринбурге прощаются с Героем России Игорем Родобольским — самым титулованным военным страны. Фото

В Екатеринбурге прощаются с Героем России Игорем Родобольским

12 сентября 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Игоря Родобольского любили и уважали за его отвагу, доброту и простоту Фото: Wikipedia\Uragan. TT\CC BY-SA 4.0 В окружном Доме офицеров Екатеринбурга началось прощание с Героем России Игорем Родобольским — самым титулованным военным страны. Проводить летчика в последний путь собрались сотни людей — военные, гражданские, представители власти, передает корреспондент URA.RU. Многие из присутствующих не могут сдержать слез: для тех, кто знал Родобольского, его уход стал личной трагедией. «Замечательный летчик, прекрасный человек, настоящий офицер. Очень жаль, что так рано ушел в вечный полет», — сказал офицер, служивший вместе с легендарным полковником. Ранее многие друзья Родобольского вспоминали о нем как об очень простом, скромном и отзывчивом человеке, который при любых обстоятельствах приходил людям на помощь. Новость по теме За его голову объявляли награду: каким был Игорь Родобольский — самый титулованный военный России. Видео Имя Родобольского внесено в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ: такого количества боевых наград нет больше ни у кого, поэтому полковник считается самым титулованным военным России. О мастерстве и профессионализме летчика-снайпера слагают легенды. «У него был позывной „Три полсотни“. Воевавшие в Афгане ребята, когда слышали, что за ними летит „Три полсотни“, точно знали, что вернутся живыми. Потому что он как ангел с небес сходил в любой обстановке, в любом тумане, под любым огнем», — рассказывала о своем друге и наставнике Наталья Шмидько, исполнительный директор региональной социально-патриотической общественной организации Свердловской области «Герои Урала». За 28 лет службы в армейской авиации летчик принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. По воспоминаниям друзей, чеченские боевики боялись Родобольского и охотились за ним. Ими даже была объявлена награда в миллион долларов за его голову. Оставив службу, полковник полностью себя посвятил общественной работе. В Екатеринбурге он возглавлял региональный центр патриотического воспитания, впереди было много идей и планов. Однако 8 сентября сердце Игоря Родобольского перестало биться: сказались тревоги минувших лет. Похоронят Героя России на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Фото: Анна Салымская © URA.RU Фото: Анна Салымская © URA.RU Фото: Анна Салымская © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружном Доме офицеров Екатеринбурга началось прощание с Героем России Игорем Родобольским — самым титулованным военным страны. Проводить летчика в последний путь собрались сотни людей — военные, гражданские, представители власти, передает корреспондент URA.RU. Многие из присутствующих не могут сдержать слез: для тех, кто знал Родобольского, его уход стал личной трагедией. «Замечательный летчик, прекрасный человек, настоящий офицер. Очень жаль, что так рано ушел в вечный полет», — сказал офицер, служивший вместе с легендарным полковником. Ранее многие друзья Родобольского вспоминали о нем как об очень простом, скромном и отзывчивом человеке, который при любых обстоятельствах приходил людям на помощь. Имя Родобольского внесено в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ: такого количества боевых наград нет больше ни у кого, поэтому полковник считается самым титулованным военным России. О мастерстве и профессионализме летчика-снайпера слагают легенды. «У него был позывной „Три полсотни“. Воевавшие в Афгане ребята, когда слышали, что за ними летит „Три полсотни“, точно знали, что вернутся живыми. Потому что он как ангел с небес сходил в любой обстановке, в любом тумане, под любым огнем», — рассказывала о своем друге и наставнике Наталья Шмидько, исполнительный директор региональной социально-патриотической общественной организации Свердловской области «Герои Урала». За 28 лет службы в армейской авиации летчик принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. По воспоминаниям друзей, чеченские боевики боялись Родобольского и охотились за ним. Ими даже была объявлена награда в миллион долларов за его голову. Оставив службу, полковник полностью себя посвятил общественной работе. В Екатеринбурге он возглавлял региональный центр патриотического воспитания, впереди было много идей и планов. Однако 8 сентября сердце Игоря Родобольского перестало биться: сказались тревоги минувших лет. Похоронят Героя России на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.