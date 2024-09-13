В мистическую дату, пятницу 13-го, врачи из ХМАО признались, что выключают свет ночью в приемном отделении и просят не желать им хорошей смены. Юмористический видеоролик опубликовал telegram-канала окружного депздрава.
«Во время дежурства в ночь в приемном покое всегда выключали свет. Считается, что пациенты и скорая помощь едут на свет», — поделилась врач. Также медики попросили никогда не желать им хорошей смены.
Другой врач рассказал, что верит в так называемый закон парных случаев. «Если поступит пациент с редким заболеванием, то в этот же день поступит точно такой же с таким же диагнозом», — признался он.
Также в операционной ходит поверье, якобы, если упал инструмент, на него нужно обязательно наступить. «Иначе мы будем работать бесконечно», — иронизируют врачи.
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