Врачи из ХМАО признались в пятницу 13-го, что верят в приметы

Депздрав ХМАО опубликовал комментарии врачей о приметах в пятницу 13-го
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорские врачи рассказали о приметах в пятницу 13-го
Югорские врачи рассказали о приметах в пятницу 13-го Фото:

В мистическую дату, пятницу 13-го, врачи из ХМАО признались, что выключают свет ночью в приемном отделении и просят не желать им хорошей смены. Юмористический видеоролик опубликовал telegram-канала окружного депздрава.

«Во время дежурства в ночь в приемном покое всегда выключали свет. Считается, что пациенты и скорая помощь едут на свет», — поделилась врач. Также медики попросили никогда не желать им хорошей смены.

Другой врач рассказал, что верит в так называемый закон парных случаев. «Если поступит пациент с редким заболеванием, то в этот же день поступит точно такой же с таким же диагнозом», — признался он.

Также в операционной ходит поверье, якобы, если упал инструмент, на него нужно обязательно наступить. «Иначе мы будем работать бесконечно», — иронизируют врачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мистическую дату, пятницу 13-го, врачи из ХМАО признались, что выключают свет ночью в приемном отделении и просят не желать им хорошей смены. Юмористический видеоролик опубликовал telegram-канала окружного депздрава. «Во время дежурства в ночь в приемном покое всегда выключали свет. Считается, что пациенты и скорая помощь едут на свет», — поделилась врач. Также медики попросили никогда не желать им хорошей смены. Другой врач рассказал, что верит в так называемый закон парных случаев. «Если поступит пациент с редким заболеванием, то в этот же день поступит точно такой же с таким же диагнозом», — признался он. Также в операционной ходит поверье, якобы, если упал инструмент, на него нужно обязательно наступить. «Иначе мы будем работать бесконечно», — иронизируют врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...