14 сентября 2024
13 сентября 2024

Пермское МЧС предупредило о высокой пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, вертолет, тушение пожара
В Пермском крае несколько дней будет высокая пожарная опасность Фото:

В Пермском крае с 16 по 18 сентября ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«С 16 по 18 сентября местами по региону ожидается высокая пожарная опасность. Следует быть предельно аккуратными при разведении костров и открытого огня в парках, топке печей в банях», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В МЧС напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона), указать адрес расположения объекта, место возникновения возгорания и свою фамилию. Также следует эвакуировать людей и принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

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В Пермском крае с 16 по 18 сентября ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «С 16 по 18 сентября местами по региону ожидается высокая пожарная опасность. Следует быть предельно аккуратными при разведении костров и открытого огня в парках, топке печей в банях», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона), указать адрес расположения объекта, место возникновения возгорания и свою фамилию. Также следует эвакуировать людей и принять меры по тушению пожара в начальной стадии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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