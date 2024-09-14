Пермское МЧС предупредило о высокой пожарной опасности

15 сентября 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

В Пермском крае несколько дней будет высокая пожарная опасность Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае с 16 по 18 сентября ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «С 16 по 18 сентября местами по региону ожидается высокая пожарная опасность. Следует быть предельно аккуратными при разведении костров и открытого огня в парках, топке печей в банях», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона), указать адрес расположения объекта, место возникновения возгорания и свою фамилию. Также следует эвакуировать людей и принять меры по тушению пожара в начальной стадии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с 16 по 18 сентября ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «С 16 по 18 сентября местами по региону ожидается высокая пожарная опасность. Следует быть предельно аккуратными при разведении костров и открытого огня в парках, топке печей в банях», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона), указать адрес расположения объекта, место возникновения возгорания и свою фамилию. Также следует эвакуировать людей и принять меры по тушению пожара в начальной стадии.