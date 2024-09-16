Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны и его подчиненного

СК: возбуждено дело против начальника военного представительства за взятки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, прокурор, следствие, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Следственный комитет сообщает, что Иван Популовский и Григорий Зорин вступили в сговор с представителями предприятий Фото:

Начальник 4924 военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.

«Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей», — уточнили в официальном telegram-канале СК РФ. Дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим. URA.RU)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник 4924 военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ. «Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей», — уточнили в официальном telegram-канале СК РФ. Дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим. URA.RU)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...