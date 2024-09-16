Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны и его подчиненного

Следственный комитет сообщает, что Иван Популовский и Григорий Зорин вступили в сговор с представителями предприятий
Начальник 4924 военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.
«Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей», — уточнили в официальном
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