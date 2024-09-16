Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны и его подчиненного

СК: возбуждено дело против начальника военного представительства за взятки

16 сентября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Следственный комитет сообщает, что Иван Популовский и Григорий Зорин вступили в сговор с представителями предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник 4924 военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ. «Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей», — уточнили в официальном telegram-канале СК РФ. Дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим. URA.RU) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник 4924 военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ. «Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей», — уточнили в официальном telegram-канале СК РФ. Дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим. URA.RU)