Назван источник загадочного дыма на Запорожской АЭС

Угрозы для ЗАЭС нет
В окрестностях Энергодара загорелся лес. Так директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшин объяснил появление дыма рядом со станцией.
«Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской», — сообщил Яшин РИА Новости. Он подчеркнул, что угрозы для самой станции нет.
О столбе дыма сообщали местные жители. Он появился на фоне отключений электричества в регионе, которые были связаны с ударом украинского дрона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!