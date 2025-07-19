Назван источник загадочного дыма на Запорожской АЭС

В окрестностях Запорожской АЭС загорелся лес
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Угрозы для ЗАЭС нет
Угрозы для ЗАЭС нет Фото:

В окрестностях Энергодара загорелся лес. Так директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшин объяснил появление дыма рядом со станцией.

«Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской», — сообщил Яшин РИА Новости. Он подчеркнул, что угрозы для самой станции нет.

О столбе дыма сообщали местные жители. Он появился на фоне отключений электричества в регионе, которые были связаны с ударом украинского дрона.

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В окрестностях Энергодара загорелся лес. Так директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшин объяснил появление дыма рядом со станцией. «Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской», — сообщил Яшин РИА Новости. Он подчеркнул, что угрозы для самой станции нет. О столбе дыма сообщали местные жители. Он появился на фоне отключений электричества в регионе, которые были связаны с ударом украинского дрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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