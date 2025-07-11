Министр обороны России Андрей Белоусов лично посетил зону проведения специальной военной операции, чтобы оценить выполнение боевых задач соединениями и частями группировки войск «Днепр». Об этом URA.RU рассказали в Минобороны.
На пункте управления глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, а также других командиров и представителей штаба. В ходе визита Андрей Белоусов провел совещание, посвященное техническому оснащению подразделений современным вооружением и военной техникой. Особое внимание было уделено апробации новых образцов стрелкового оружия — автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5,45 мм, разработанных концерном «Калашников» с учетом рекомендаций военнослужащих. Новое оружие, по словам командования, показало высокую эффективность в штурмовых действиях.
Министр обороны поручил совместно с концерном «Калашников» проработать возможность увеличения поставок современных стрелковых комплексов в подразделения воздушно-десантных войск и штурмовые части всех группировок, действующих в зоне СВО. В соответствии с указаниями министра, в подразделениях активно применяется лиофилизированная (сухая) плазма крови для оказания первичной медицинской помощи вблизи линии боевого соприкосновения. Преимущество сухой плазмы заключается в простоте хранения и транспортировки.
Белоусов ознакомился с основными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам противника. Военнослужащие группировки совместно со специалистами тюменского предприятия совершенствуют антидроновые ружья «Кентавр», автомобильные системы радиоэлектронной борьбы «Мгла» и переносные станции противодействия БПЛА. Командующий группировкой доложил о внедрении современных машин боевого управления для ротного и батальонного звена, а также о запуске системы централизованного управления беспилотниками.
В зоне СВО создан центр по сбору и изучению трофейной техники, где специалисты анализируют более 30 единиц зарубежных образцов. Министру доложили о работе базы данных по поражениям беспилотниками и тестировании комплекса для автоматизированного анализа информации о применении FPV-дронов и других БПЛА.
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