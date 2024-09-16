На трассе ХМАО произошла смертельная авария с грузовиком

Авария произошла в Нефтеюганском районе
На трассе в Нефтеюганском районе в аварии погиб водитель. Югорчанин на УАЗе столкнулся с грузовиком MAN.
«В Нефтеюганском районе 22-летний водитель УАЗа, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди MAN, под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель УАЗа погиб», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 703 километре автодороги Нефтеюганск-Мамонтово. Она случилась около девяти часов вечера.
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