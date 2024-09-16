16 сентября 2024

На трассе ХМАО произошла смертельная авария с грузовиком

В Нефтеюганском районе водитель погиб в ДТП с грузовиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в Нефтеюганском районе
Авария произошла в Нефтеюганском районе Фото:

На трассе в Нефтеюганском районе в аварии погиб водитель. Югорчанин на УАЗе столкнулся с грузовиком MAN.

«В Нефтеюганском районе 22-летний водитель УАЗа, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди MAN, под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель УАЗа погиб», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 703 километре автодороги Нефтеюганск-Мамонтово. Она случилась около девяти часов вечера.

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На трассе в Нефтеюганском районе в аварии погиб водитель. Югорчанин на УАЗе столкнулся с грузовиком MAN. «В Нефтеюганском районе 22-летний водитель УАЗа, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди MAN, под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель УАЗа погиб», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Авария произошла на 703 километре автодороги Нефтеюганск-Мамонтово. Она случилась около девяти часов вечера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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