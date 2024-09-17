На Средний Урал обрушится мощный североатлантический циклон

На Урале произойдут изменения погодных условий вследствие трансформации антициклона. Прогнозируется, что 18 сентября атмосферное давление в регионе упадет на 10 гектопаскалей (гПа), и этот тренд на снижение продолжится в последующие дни. К 21 сентябрю предвидится приход североатлантического циклона на север Уральского федерального округа, который принесет с собой холодный фронт и осадки в виде дождей, охватывающие Средний и Южный Урал.
«Антициклон над Уралом расплющивается, вытягивается в широтном направлении на тысячи километров, образуя довольно узкую полосу повышенного давления. 18 сентября атмосферное давление в регионе понизится на 10 гПа, в последующие дни продолжит падать. 20 сентября над Уралом сформируется барическое поле обратного знака — ложбина, но теплая погода в эти дни еще удержится. 21 сентября на север УФО выйдет североатлантический циклон», — говорится в сообщении официального telegram-канала Уральского Гидрометцентра.
Холодный фронт североатлантического циклона пройдет через Средний и Южный Урал 21—22 сентября, сопровождаясь осадками в виде дождя. Ожидается заметное понижение температуры. Пока еще не ясно, приведет ли это к переходу осадков в снег. «Предварительные прогнозы неоднозначны, но все же 23—24 сентября нельзя исключать вероятность выпадения в северных, преимущественно горных районах Свердловской области, Пермского края осадков смешанного характера (дождь, перемежающийся с мокрым снегом в незначительном количестве). Температура воздуха в этот период ориентировочно ночью +1,+5, днем +6,+11», — отметили в управлении.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область движется порция арктического воздуха, которая несет похолодание. В регионе возможны ночные заморозки.
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