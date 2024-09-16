16 сентября 2024

В Перми таможенники нашли около 600 пачек незаконных сигарет

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В Перми пытались торговать нелегальными сигаретами
В Перми пытались торговать нелегальными сигаретами Фото:

Сотрудники Пермской таможни провели рейд на внутреннем рынке города. В результате этого мероприятия они обнаружили 589 пачек сигарет без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

«Установлен факт хранения 589 пачек сигарет с нарушением правил маркировки идентификационными знаками. Их цена составляет более 63 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что с начала 2024 года таможенники нашли 46,9 тысячи продукции без маркировки. Кроме этого, было обнаружено 8,6 тысячи контрафактных товаров.

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Сотрудники Пермской таможни провели рейд на внутреннем рынке города. В результате этого мероприятия они обнаружили 589 пачек сигарет без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни. «Установлен факт хранения 589 пачек сигарет с нарушением правил маркировки идентификационными знаками. Их цена составляет более 63 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что с начала 2024 года таможенники нашли 46,9 тысячи продукции без маркировки. Кроме этого, было обнаружено 8,6 тысячи контрафактных товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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