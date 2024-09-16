В Перми таможенники нашли около 600 пачек незаконных сигарет

В Перми пытались торговать нелегальными сигаретами
Сотрудники Пермской таможни провели рейд на внутреннем рынке города. В результате этого мероприятия они обнаружили 589 пачек сигарет без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.
«Установлен факт хранения 589 пачек сигарет с нарушением правил маркировки идентификационными знаками. Их цена составляет более 63 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что с начала 2024 года таможенники нашли 46,9 тысячи продукции без маркировки. Кроме этого, было обнаружено 8,6 тысячи контрафактных товаров.
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