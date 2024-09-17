В Свердловской области заболеваемость ОРВИ подскочила почти на 50%

В Свердловской области зафиксировано увеличение числа случаев острых респираторных инфекций (ОРВИ) на 43,7% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув отметки в 32,9 тысячи заболевших. Несмотря на такой рост, показатели остаются ниже среднего многолетнего уровня на 15,3%. Согласно последним данным регионального Роспотребнадзора, дети составляют 62% от общего числа заболевших.
«В лабораториях 'Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области' и медицинских учреждениях за неделю было обследовано 457 человек», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. При этом доминирующим возбудителем выступает риновирус, а также были выявлены аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа.
В отдельных городах области, таких как Каменск-Уральский, ЗАТО Свободный, Кировград и Рефтинский, заболеваемость превышает среднеобластной уровень. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 15,5 тыс. случаев ОРВИ, что на 31,9% больше, чем на предыдущей неделе, однако на 18,5% ниже среднего многолетнего уровня.
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