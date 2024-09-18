18 сентября 2024

В ХМАО увеличилась младенческая смертность

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2024 года в ХМАО умерли около полстони младенцев
С начала 2024 года в ХМАО умерли около полстони младенцев Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за семь месяцев 2024 года умерли 47 младенцев в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен — 27. Данные приводит Тюменьстат.

«В ХМАО с января по июль 2024 года умерло 47 детей в возрасте до одного года. В январе — марте 2023 года умерло 27 младенцев», — следует из статистики.

Всего за семь месяцев текущего года в округе зарегистрировано более 11 тысяч родившихся. А число умерших за этот же период составило более 6,5 тысяч человек.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу депздрава ХМАО, чтобы выяснить причины младенческой смертности в округе. Ответ ожидается.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за семь месяцев 2024 года умерли 47 младенцев в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен — 27. Данные приводит Тюменьстат. «В ХМАО с января по июль 2024 года умерло 47 детей в возрасте до одного года. В январе — марте 2023 года умерло 27 младенцев», — следует из статистики. Всего за семь месяцев текущего года в округе зарегистрировано более 11 тысяч родившихся. А число умерших за этот же период составило более 6,5 тысяч человек. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу депздрава ХМАО, чтобы выяснить причины младенческой смертности в округе. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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