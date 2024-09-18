В ХМАО увеличилась младенческая смертность

В Ханты-Мансийском автономном округе за семь месяцев 2024 года умерли 47 младенцев в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен — 27. Данные приводит Тюменьстат.
«В ХМАО с января по июль 2024 года умерло 47 детей в возрасте до одного года. В январе — марте 2023 года умерло 27 младенцев», — следует из статистики.
Всего за семь месяцев текущего года в округе зарегистрировано более 11 тысяч родившихся. А число умерших за этот же период составило более 6,5 тысяч человек.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу депздрава ХМАО, чтобы выяснить причины младенческой смертности в округе. Ответ ожидается.
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