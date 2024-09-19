«Не хотят работать!»: мэр Екатеринбурга раскритиковал силовиков

Мэр Екатеринбурга Орлов раскритиковал силовиков после акта вандализма

20 сентября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

У надписи «Екатеринбургская городская дум» еще в августе неизвестные оторвали одну из букв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал работу правоохранителей, которые до сих пор не нашли вандалов, испортивших табличку на здании администрации. Свои претензии он высказал во время заседания коллегии, передает корреспондент URA.RU. «Кто у нас вандализм на фасаде здания совершил? Где эти люди? Наверное, вопрос правоохране. Мы с камер видеонаблюдения отдали всю информацию. Где-то активность проявляют, а где-то не хотят работать. Я не знаю, Светлана Васильевна [Кузнецова, — главный прокурор города], тоже вас прошу, надо обратить внимание. Ну что это такое вообще? Прямой ущерб бюджету. Мне губернатор вопросы задает», — эмоционально выступил Орлов. 21 августа, во время празднования 300-летия Екатеринбурга, неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Неизвестный мужчина оторвал оттуда букву «Г». Эту табличку, как и другие у главного входа в мэрию Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал работу правоохранителей, которые до сих пор не нашли вандалов, испортивших табличку на здании администрации. Свои претензии он высказал во время заседания коллегии, передает корреспондент URA.RU. «Кто у нас вандализм на фасаде здания совершил? Где эти люди? Наверное, вопрос правоохране. Мы с камер видеонаблюдения отдали всю информацию. Где-то активность проявляют, а где-то не хотят работать. Я не знаю, Светлана Васильевна [Кузнецова, — главный прокурор города], тоже вас прошу, надо обратить внимание. Ну что это такое вообще? Прямой ущерб бюджету. Мне губернатор вопросы задает», — эмоционально выступил Орлов. 21 августа, во время празднования 300-летия Екатеринбурга, неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Неизвестный мужчина оторвал оттуда букву «Г». Эту табличку, как и другие у главного входа в мэрию Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков.