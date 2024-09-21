21 сентября 2024
20 сентября 2024

«Была реанимация»: в поножовщине на Вторчермете пострадали три человека

В Екатеринбурге в поножовщине пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики оказали необходимую помощь пострадавшим (архивное фото)
Медики оказали необходимую помощь пострадавшим (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы (микрорайон Вторчермет) днем 21 сентября произошла поножовщина. Троих раненых госпитализировали. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-группе городской полиции.

«Сообщение о бытовом конфликте на фоне употребления алкоголя поступило сегодня около 15:00 в отдел полиции №12. Участникам инцидента оказана медицинская помощь. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщили telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что с места происшествия увезли трех человек, одна из которых — женщина с травмой головы. По информации местных жителей, удары пострадавшим были нанесены молотком и ножом.

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В Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы (микрорайон Вторчермет) днем 21 сентября произошла поножовщина. Троих раненых госпитализировали. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-группе городской полиции. «Сообщение о бытовом конфликте на фоне употребления алкоголя поступило сегодня около 15:00 в отдел полиции №12. Участникам инцидента оказана медицинская помощь. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Очевидцы сообщили telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что с места происшествия увезли трех человек, одна из которых — женщина с травмой головы. По информации местных жителей, удары пострадавшим были нанесены молотком и ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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