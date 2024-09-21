«Была реанимация»: в поножовщине на Вторчермете пострадали три человека

В Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы (микрорайон Вторчермет) днем 21 сентября произошла поножовщина. Троих раненых госпитализировали. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-группе городской полиции.
«Сообщение о бытовом конфликте на фоне употребления алкоголя поступило сегодня около 15:00 в отдел полиции №12. Участникам инцидента оказана медицинская помощь. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Очевидцы сообщили telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что с места происшествия увезли трех человек, одна из которых — женщина с травмой головы. По информации местных жителей, удары пострадавшим были нанесены молотком и ножом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!