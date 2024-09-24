В ЯНАО водитель «Toyota» перевернулся на трассе Сургут — Салехард

ДТП случилось на 305 километре трассы Сургут - Салехард
В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард водитель не справился с управлением вылетел с трассы и перевернулся. Его госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Ямала.
«На 305 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель автомобиля „TOYOTA“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель „TOYOTA“ госпитализирован», — рассказали в telegram-канале ведомства.
В результате аварии водителя госпитализировали
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Проишествие случилось в одном из дворов Тарко-Сале по улице Колесниковой.
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