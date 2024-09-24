В ЯНАО водитель «Toyota» перевернулся на трассе Сургут — Салехард

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ДТП случилось на 305 километре трассы Сургут - Салехард
ДТП случилось на 305 километре трассы Сургут - Салехард Фото:

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард водитель не справился с управлением вылетел с трассы и перевернулся. Его госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«На 305 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель автомобиля „TOYOTA“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель „TOYOTA“ госпитализирован», — рассказали в telegram-канале ведомства.

В результате аварии водителя госпитализировали
В результате аварии водителя госпитализировали
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Проишествие случилось в одном из дворов Тарко-Сале по улице Колесниковой.

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В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард водитель не справился с управлением вылетел с трассы и перевернулся. Его госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Ямала. «На 305 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель автомобиля „TOYOTA“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель „TOYOTA“ госпитализирован», — рассказали в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Проишествие случилось в одном из дворов Тарко-Сале по улице Колесниковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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