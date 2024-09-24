Оператор горнолыжного комплекса «Губаха» расширит курорт за 1,6 млрд рублей

Оператор горнолыжного комплекса в Губахе (Пермский край) «Новая Губаха» оформил кредиты на сумму 1,6 млрд рублей. Эти деньги планируется потратить на модернизацию курорта.
«ВТБ открыл две кредитные линии на общую сумму 1,6 миллиарда рублей сроком на 12 лет оператору спортивно-туристического комплекса „Губаха“ в Пермском крае. Проект предусматривает расширение горнолыжного курорта и создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Уточняется, что оператор на эти средства планирует построить горнолыжный комплекс на восточном склоне горы Крестовой. Проект нового курорта презентовали в 2023 году в Перми на форуме «Россия — спортивная держава». Там планируют сделать горнолыжные трассы, подъемник, трехзвездочную гостиницу и спа-центр.
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