Лавров призвал ООН игнорировать «псевдомирные инициативы» по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе итогового заседания на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша избегать втягивания организации в политизированные инициативы по украинскому кризису. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«Гутерришу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы во втором украинском кризисе», — заявили в пресс-службе МИД. Информацию об этом представители министерства выложили в своем telegram-канале. Под «псевдомирными инициативами» Сергей Лавров имел в виду «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо украинского вопроса, Лавров и Гутерриш обсуждали широкий спектр геополитических проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт. В сообщении МИД РФ подчеркивается стремление к укреплению сотрудничества между Россией и ООН, а также подтверждена обоюдная приверженность Уставу ООН.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, в ходе которого он представил свой «план победы». В него вошли требования гарантий безопасности, вступления в НАТО и продолжения операции ВСУ в Курской области. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал данный план «набором инициатив», передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.