В Челябинской области на деревьях в сентябре снова набухли почки, несмотря на ночные заморозки. Об этом 28 сентября сообщили жители поселка Межевой.
«Причуды природы. Несколько дней в Саткинском районе были ночные заморозки, в некоторые дни столбик термометра опускался до минус пяти градусов, но жители поселка Межевой увидели деревья, на которых вновь набухли почки», — говорится в сообщении в telegram-канале «Саткинский рабочий». К посту приложены фотографии, на которых видны набухшие на деревьях почки на фоне осеннего леса.
Первые осенние заморозки пришли в Челябинскую область 24 сентября. В огородах замерзли посадки, а на машинах утром появился иней, сообщили жители поселка Межевой.
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