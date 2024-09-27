27 сентября 2024

На деревьях в Челябинской области в сентябре набухли почки. Фото

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Осенняя природа, разное Курган, осенний лес
В осеннем лесу на некоторых деревьях набухли почки Фото:

В Челябинской области на деревьях в сентябре снова набухли почки, несмотря на ночные заморозки. Об этом 28 сентября сообщили жители поселка Межевой.

«Причуды природы. Несколько дней в Саткинском районе были ночные заморозки, в некоторые дни столбик термометра опускался до минус пяти градусов, но жители поселка Межевой увидели деревья, на которых вновь набухли почки», — говорится в сообщении в telegram-канале «Саткинский рабочий». К посту приложены фотографии, на которых видны набухшие на деревьях почки на фоне осеннего леса.

Первые осенние заморозки пришли в Челябинскую область 24 сентября. В огородах замерзли посадки, а на машинах утром появился иней, сообщили жители поселка Межевой.

Вот такие фото были сделаны в осеннем лесу Саткинского района
Вот такие фото были сделаны в осеннем лесу Саткинского района

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В Челябинской области на деревьях в сентябре снова набухли почки, несмотря на ночные заморозки. Об этом 28 сентября сообщили жители поселка Межевой. «Причуды природы. Несколько дней в Саткинском районе были ночные заморозки, в некоторые дни столбик термометра опускался до минус пяти градусов, но жители поселка Межевой увидели деревья, на которых вновь набухли почки», — говорится в сообщении в telegram-канале «Саткинский рабочий». К посту приложены фотографии, на которых видны набухшие на деревьях почки на фоне осеннего леса. Первые осенние заморозки пришли в Челябинскую область 24 сентября. В огородах замерзли посадки, а на машинах утром появился иней, сообщили жители поселка Межевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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