На деревьях в Челябинской области в сентябре набухли почки. Фото

28 сентября 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

В осеннем лесу на некоторых деревьях набухли почки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинской области на деревьях в сентябре снова набухли почки, несмотря на ночные заморозки. Об этом 28 сентября сообщили жители поселка Межевой. «Причуды природы. Несколько дней в Саткинском районе были ночные заморозки, в некоторые дни столбик термометра опускался до минус пяти градусов, но жители поселка Межевой увидели деревья, на которых вновь набухли почки», — говорится в сообщении в telegram-канале «Саткинский рабочий». К посту приложены фотографии, на которых видны набухшие на деревьях почки на фоне осеннего леса. Первые осенние заморозки пришли в Челябинскую область 24 сентября. В огородах замерзли посадки, а на машинах утром появился иней, сообщили жители поселка Межевой. Вот такие фото были сделаны в осеннем лесу Саткинского района Telegram-канал «Саткинский рабочий» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на деревьях в сентябре снова набухли почки, несмотря на ночные заморозки. Об этом 28 сентября сообщили жители поселка Межевой. «Причуды природы. Несколько дней в Саткинском районе были ночные заморозки, в некоторые дни столбик термометра опускался до минус пяти градусов, но жители поселка Межевой увидели деревья, на которых вновь набухли почки», — говорится в сообщении в telegram-канале «Саткинский рабочий». К посту приложены фотографии, на которых видны набухшие на деревьях почки на фоне осеннего леса. Первые осенние заморозки пришли в Челябинскую область 24 сентября. В огородах замерзли посадки, а на машинах утром появился иней, сообщили жители поселка Межевой.