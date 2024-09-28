МИД Беларуси считает, что Запад вмешивается во внутренние дела страны

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Запад вмешивался в дела Беларуси еще при вступлении президента Александра Лукашенко в должность, заявили в МИД страны
Запад вмешивался в дела Беларуси еще при вступлении президента Александра Лукашенко в должность, заявили в МИД страны Фото:

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что Запад вмешивается в дела страны в преддверии президентских выборов. По словам Рыженкова, такое уже случалось при вступлении президента страны Александра Лукашенко в должность. 

«Я вам скажу, оно [вмешательство Запада в дела Беларуси] не просто фиксируется, оно продолжается», — сообщил Максим Рыженков в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что вмешательство западных стран началось еще в прошлом веке, когда Лукашенко только вступал в должность президента республики. 

Ранее Рыженков отмечал, что Запад хочет сделать из Беларуси санитарный кордон против России. По его словам, обвинения в недемократичности выборов белорусского президента не имеют силы хотя бы потому, что в республике не наказывают за иное мнение. Новые президентские выборы назначены на 2025 год.

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Глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что Запад вмешивается в дела страны в преддверии президентских выборов. По словам Рыженкова, такое уже случалось при вступлении президента страны Александра Лукашенко в должность.  «Я вам скажу, оно [вмешательство Запада в дела Беларуси] не просто фиксируется, оно продолжается», — сообщил Максим Рыженков в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что вмешательство западных стран началось еще в прошлом веке, когда Лукашенко только вступал в должность президента республики.  Ранее Рыженков отмечал, что Запад хочет сделать из Беларуси санитарный кордон против России. По его словам, обвинения в недемократичности выборов белорусского президента не имеют силы хотя бы потому, что в республике не наказывают за иное мнение. Новые президентские выборы назначены на 2025 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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