МИД Беларуси считает, что Запад вмешивается во внутренние дела страны

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что Запад вмешивается в дела страны в преддверии президентских выборов. По словам Рыженкова, такое уже случалось при вступлении президента страны Александра Лукашенко в должность.
«Я вам скажу, оно [вмешательство Запада в дела Беларуси] не просто фиксируется, оно продолжается», — сообщил Максим Рыженков в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что вмешательство западных стран началось еще в прошлом веке, когда Лукашенко только вступал в должность президента республики.
Ранее Рыженков отмечал, что Запад хочет сделать из Беларуси санитарный кордон против России. По его словам, обвинения в недемократичности выборов белорусского президента не имеют силы хотя бы потому, что в республике не наказывают за иное мнение. Новые президентские выборы назначены на 2025 год.
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