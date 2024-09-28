Глава МИД Беларуси: Запад хочет превратить республику в «санитарный кордон» против России

Вмешательство Запада в выборы в Белоруссии направлено на создание барьера против России. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
«Им такое хочется и у нас, чтобы… они реализовывали именно такую политику, как сегодня выгодно Западу, а прежде всего — создание дальнейшего санитарного кордона против РФ. Это очевидно», — прокомментировал Рыженков в беседе с РИА Новости.
Министр подверг сомнению обвинения Запада в том, что выборы в Белоруссии недемократичны. По его словам, в Белоруссии никого уголовно не наказывают за то, что они думают иначе.
Ранее Рыженков заявлял, что существующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире «трещит по швам». Он отметил, что ООН не справляется с задачей быть связующим звеном между интересами всех стран, и страны создают собственные механизмы решения проблем, как, например, БРИКС и ШОС.
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