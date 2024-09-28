Глава МИД Беларуси: Запад хочет превратить республику в «санитарный кордон» против России

МИД Беларуси: Запад создает барьер против России

28 сентября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Максим Рыженков назвал цель вмешательства Запада в выборы внутри Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вмешательство Запада в выборы в Белоруссии направлено на создание барьера против России. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. «Им такое хочется и у нас, чтобы… они реализовывали именно такую политику, как сегодня выгодно Западу, а прежде всего — создание дальнейшего санитарного кордона против РФ. Это очевидно», — прокомментировал Рыженков в беседе с РИА Новости. Министр подверг сомнению обвинения Запада в том, что выборы в Белоруссии недемократичны. По его словам, в Белоруссии никого уголовно не наказывают за то, что они думают иначе. Ранее Рыженков заявлял, что существующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире «трещит по швам». Он отметил, что ООН не справляется с задачей быть связующим звеном между интересами всех стран, и страны создают собственные механизмы решения проблем, как, например, БРИКС и ШОС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вмешательство Запада в выборы в Белоруссии направлено на создание барьера против России. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. «Им такое хочется и у нас, чтобы… они реализовывали именно такую политику, как сегодня выгодно Западу, а прежде всего — создание дальнейшего санитарного кордона против РФ. Это очевидно», — прокомментировал Рыженков в беседе с РИА Новости. Министр подверг сомнению обвинения Запада в том, что выборы в Белоруссии недемократичны. По его словам, в Белоруссии никого уголовно не наказывают за то, что они думают иначе. Ранее Рыженков заявлял, что существующая модель обеспечения стабильности и безопасности в мире «трещит по швам». Он отметил, что ООН не справляется с задачей быть связующим звеном между интересами всех стран, и страны создают собственные механизмы решения проблем, как, например, БРИКС и ШОС.