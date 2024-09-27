Кондитеры в ХМАО создают для югорчан целые миры сладостей — огромные объемные торты, шоколад с грибами, ПП-конфеты, био-десерты. Местные кулинары также не обходят стороной и тренды, так, например, в округе появился в продаже нашумевший в соцсетях дубайский шоколад. Кого просят доставить торт на самолете, а кого — приготовить полезные десерты без сахара, читайте в материале URA.RU.
Кондитер из Сургута Екатерина Федотовских стала популярна за пределами ХМАО благодаря необычным 3D тортам. Изделия представляют собой объемные изображения различных предметов. Среди самых интересных вариантов — торты в виде мусорных баков, панельного дома, телевизора и банки с червями. Авторские работы сургутянки особенно полюбились москвичам, которые даже просили отправить им торт на самолете.
«Раньше занималась дизайном интерьеров. Потом поехала в Турцию, вдохновилась путешествием и вернулась в Сургут с новыми планами на жизнь. Приблизительно в 2021 году были популярны бенто-торты, я посмотрела видеоуроки и тоже сделала парочку на продажу. Их сразу же раскупили и начали заказывать еще. И мне захотелось сделать что-то другое. Постепенно перешла на более сложные технологии. Как, например, работать с текстурами и создавать арт-торты. Так, с бенто я переключилась на авторские большие торты», — вспоминает Федотовских в беседе с URA.RU.
На объемные торты кондитера вдохновили работы миниатюристов. Ей захотелось создать собственный сладкий мини-мир и выделиться среди остальных. «Первым моим авторским проектом стал торт-куб. Он был большой, стоял на одной грани, то есть было ощущение, как будто он парит в воздухе. А потом начала работать с мастикой, это такой пластичный съедобный материал. Как художник, допустим, работает с глиной, так и кондитер с мастикой — можно слепить различные фигуры и окрасить их. Параллельно начала развивать свой блог, признаюсь, хотелось заявить о себе и услышать: „Вау! Какие торты ты делаешь!“. Блог стал расти, когда опубликовала видео с 3D тортом в виде мусорки, а потом панельного дома. Мне хотелось сделать что-то забавное. Вдохновили работы миниатюристов. С этих проектов и начал зарождаться собственный стиль в кондитерстве», — рассказала собеседница агентства.
Первыми попробовать торты в виде мусорки, панельного дома и ретро-телевизора захотели сладкоежки из Москвы. Съедобное творчество сургутянки особенно пришлось по вкусам представителям столичной фэшн-индустрии. «Получала по 50 заказов в день из Москвы. Приходилось объяснять им, мол, извините, я не могу доставить вам торт. А они такие: „А как же самолет?“. В целом это можно было организовать, но гарантии никто не дает, что торт долетит целым. Среди таких желающих были в основном владельцы столичных фэшн-бутиков. Они хотели, например, заказать торт для вечеринки в честь открытия, чтобы удивить гостей», — говорит Федотовских.
Далее кондитер стала экспериментировать с шоколадом — готовить лакомство в сочетании с сушенной рыбой, оливками и лавандой. Так появился набор с шестью разными вкусами — с копченным перцем, оливками, жаренным чаем матча, грибами с грецким орехом, бананом с кофе. «С этим продуктом я уже вышла на маркетплейс. Генерировать вкусовые сочетания мне помогала нейросеть. Грибы, кстати, использую наши, югорские. Подосиновики», — отметила сургутянка.
Линейку авторских сладостей кондитер дополнила трендовым дубайским шоколадом. Приготовить десерт в Сургуте оказалось не просто, из-за ажиотажа местные жители буквально смели с полок магазинов необходимые ингредиенты. «Сделать дубайский шоколад мне помогли воспоминания из путешествия по Турции. Однажды мы с друзьями зашли там погреться в местную кофейню и своими глазами увидели, как делают турецкие сладости из теста катаифи. Оно напоминает пряди волос. Поэтому я и не удивилась, когда увидела, что из каких-то „волос“ делают начинку для шоколада. Когда спохватилась, в Сургуте уже невозможно было найти необходимые ингредиенты, пришлось готовить это тесто самой. Десяток плиток дубайского шоколада раскупили быстро, поэтому планирую еще партии, пока тренд живет», — поделилась Федотовских.
Другой кондитер из Сургута Наталья Пуртова почти десять лет готовит био-десерты для тех, кто ограничен в выборе сладостей или следит за фигурой. Такие продукты готовят без сахара, муки, молока и яиц. Главное преимущество био-десертов — их можно всем.
«Раньше работала в администрации Сургута, а когда была в декретном отпуске, поняла — хочу делать ПП-конфеты. Было интересно все, что связано с питанием, здоровьем. Так, постепенно появились био-десерты. В основном, это муссовые пирожные. Чтобы их приготовить, нужно взбить кешью с ягодами, фруктами или какао. Вместо сахара используется сироп топинамбура. Мусс замораживается, стабилизируется в холодильнике, а уже через 8-12 часов мы получаем десерт, подобный чизкейку», — рассказала URA.RU Пуртова.
Био-десерты пользуются спросом среди людей с ограничениями в питании, связанными с сахарным диабетом или аллергией. «Часто приходят дети на инсулине. Бывает, они пробуют первый десерт только в пять лет. По такому случаю даже свечку иногда ставят в пирожное, для детей это настоящий праздник. В первую очередь, такие десерты востребованы у людей с ограничениями в питании, а потом уже все остальные — те, кто следят за фигурой, ведут здоровый образ жизни», — добавила кондитер.
По вкусу био-десерты напоминают нечто сливочное, а сладости им придает сироп топинамбура. Муссовые пирожные украшают ягодами, а внутрь кладут финик или чернослив. «Зачастую в нижнюю часть десерта помещается финик. Его можно заменить на чернослив для людей с диабетом. А в сам мусс добавляется сироп топинамбура, он напоминает по вкусу мед, но не такой приторный», — поделилась собеседница агентства.
Ранее URA.RU рассказывало о других гастротрендах в ХМАО. Югорские шеф-повара разнообразили меню местных ресторанов рыбными пельменями с «нефтью» и гигантскими круассанами, которые подают с четырехлитровой чашкой кофе.
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