В Верхнем Тагиле двое мужчин сгорели в пожаре

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) ночью 29 сентября сгорел частный дом на улице Демьяна Бедного. В ходе тушения пожара спасатели нашли тела двух мужчин. Следственный комитет начал проверку, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«В ночь на 29 сентября 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел двух человек при тушении пожара в частном доме… Следственным отделом по городу Кировград СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — рассказал Шульга.
Начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что сейчас полиция выясняет личности мужчин. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Вероятно, что один из погибших — хозяин дома, а второй — его друг, пришедший в гости.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пожар распространился на площади 150 квадратных метров. В ликвидации огня приняли участие 10 пожарных и три единицы техники.
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